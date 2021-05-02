Bülent Uygun: Cenaze evinde düğün yapamayız

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun, Denizlispor maçının ardından konuştu. Deneyimli teknik adam Bülent Uygun, "Ben, Denizli ve Denizli halkıyla çalışmaktan çok mutluluk duyup keyif almıştım. Takımın zor sürecinde kümede kalmalarında önemli rol oynamıştık. Sportif direktör ve birkaç yönetici ile yaşadığım anlaşmazlık sonucunda ayrılmak durumunda kalmıştım."

"Cenaze evinde düğün yapamayız. Ben de Rizespor'a geldiğimde kıyaslama adına söylüyorum ki Denizli'nin kümede kalma şansı var, Rizespor düşmüş gözüyle bakıyordu insanlar. Hep beraber çok çalıştık ve zorluğun üstesinden geldik. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum."

"Denizlispor'un tez zamanda tekrar Süper Lig'e gelerek bu şehrin güzel insanlarıyla eskiden yazdığı gibi destan yazmasını bekliyoruz. Biz de Rizespor ile üst sıralara oynayan bir takım için planlamalarımızı yapıp Allah'ın izniyle başarıdan başarıya koşacağız." ifadelerini kullandı.