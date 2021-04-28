Bülent Uygun: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 38. haftası heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olacak. Bülent Uygun'un başında olduğu Çaykur Rizespor, sahasında lider Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesinde Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş maçı öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

Türkiye'de kendileriyle gurur duyduğumuz kardeşlerimiz var. Rıza'lar Taha'lar Fatih'ler. Arka arkaya efsaneleri başarmış kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum.

Bugün zorlu bir maç. Beşiktaş'ın psikolojisi şampiyonluk psikolojisi... Bizim psikolojimiz ilk başta düşme psikolojisiydi. Biz bu psikolojiyi ortadan kaldırarak şehrin vebalini taşıyan insanlar olarak oynadığımız oyun ve kazandığımız maçlarla kurtulduk ama henüz tam bitmiş bir şey yok. Daha 5 maç var ve bu 5 maçta alabildiğimiz puanları almak istiyoruz. Futbol adına düşündüklerimizi sergilemek istiyoruz. Bugün taktik savaşı olacak. İzleyenlere güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz.

Maçtan önce bütün futbolcu kardeşlerimizle oynuyoruz. Forvet arkadaşlarımız uzun bir süre sakatlığı vardı. Remy'ye şans vermek istiyoruz. Skoda koronavirüsten çıktı.

Bizim verdiğimiz sistemi sahada uygulayacak kadro tercihi yaptık. Zevkli bir karşılaşma olacak ve bu maçı kazanmak istiyoruz.