Bülent Uygun Beşiktaş maçında kaptanını açıkladı
Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, hafta içi 15 yaşındaki Emre Demir'in Beşiktaş maçında kaptan olacağını söylemişti ancak bugün maç öncesi yaptığı açıklamalarda maça deneyimli oyuncu Adebayor'un kaptan kaçacağını açıkladı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, hafta içi yaptığı açıklamada 15 yaşındaki genç oyuncu Emre Demir'in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağını açıklamıştı. Bugün TRTSpor'a konuşan Bülent Uygun, maça Adebayor'un kaptan olarak çıkacağını belirtti.
Emre Demir, Gençlerbirliği maçında attığı golle 15 yaş 298 günlük iken lig tarihini gol atan en genç oyuncusu unvanını almıştı. Emre Demir'in Beşiktaş maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor.