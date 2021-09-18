Bülent Uygun: Adana Demirspor hak ederek kazandı

Süper Lig 'in 5. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor 'da galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Yeni Adana Stadı’ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi, güçlü rakiplerine karşı puan veya puanlar almak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Penaltıdan sonra oyun planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Uygun, "Yediğimiz ikinci golden sonra devre arasında taktik değişikliğine giderek golü de bulduk. Fakat kaçırdığımız pozisyonlar var. Rakip bugün hak ederek kazandı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maç bizim için daha da önem arz ediyor. Önümüzdeki maçı kazanarak taraftarlarımızdan özür dileyip, yolumuza güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



