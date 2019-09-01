Bülent Korkmaz: Zor bir deplasmandan puanla dönmek önemliydi

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Antalyaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, zor deplasmanda puanla dönmenin önemli olduğunu söyledi ve ‘’Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir deplasman. Konyaspor, sistemi ve düzeni iyi olan bir takımdı. Zor bir deplasmandan puanla dönmek önemliydi" dedi.

Attıkları 2 golle hücumda da iyi olduklarını gösterdiklerini belirten Korkmaz, "Bu ilerleyen haftalarda aksiyonu bol oynayacağımızı gösteriyor. İleriki haftalarda daha iyi olur" ifadelerini kullandı.