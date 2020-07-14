Bülent Korkmaz: Önemli bir galibiyet aldık

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Başakşehir maçının ardından önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, ''Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ilk yarıdaki oyun çok etkileyiciydi. Önümüzde önemli 2 maç var ve inşallah ligde kalan Konyaspor olur" dedi.

Bülent Korkmaz, ''Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ilk yarıdaki oyun çok etkileyiciydi. Mağlup olmamıza rağmen ilk yarıyı 3-1 önde kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz, o stres, o baskı, o geçmişten gelen kaybetme duygusu, oyuncuların üzerinde baskı ve stres bunu yapıyor. 3-1'i tutamadık. Geri pastan iki gol yedik. Sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Önümüzde önemli 2 maç var ve inşallah ligde kalan Konyaspor olur" ifadelerini kullandı

Kaleci Serkan Kırıntılı'nın kadroda yer almamasıyla ilgili soru üzerine de Korkmaz, ''Şu an konuşulacak konu değil. Sezon bittiğinde konuşulur" ifadelerini kullandı.

DHA



