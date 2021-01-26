Bülent Korkmaz, spor faaliyetlerine hem futbolcu hem de teknik direktör olarak devam etmiş bir isimdir. Kendisinin kulüp takımı, milli takım ve teknik direktörlük yıllarında biriktirdiği pek çok başarısı dikkat çekmektedir. Bu bakımdan Bülent Korkmaz’ın kariyeri ve futbol başarıları sıklıkla araştırılmaktadır.

Bülent Korkmaz nereli?

Futbolculuk kariyeri boyunca stoper mevkiinde oynayan Bülent Korkmaz, Malatya doğumludur. Ünlü ismin anne ve babası Gevheruşağı Köyü’ne mensup Nevin ve Osman Korkmaz’dır.

Bülent Korkmaz kaç yaşında?

Bülent Korkmaz’ın doğum tarihi 24 Kasım 1968’dir. Son olarak teknik direktörlük yapan isim şu anda 52 yaşındadır ve Banu Korkmaz ile evlidir. Bülent Korkmaz, uzun yıllar stoper olarak görev üstlenen bir oyuncudur. Bu bakımdan, kalenin tam önündeki bölgeyi korumuş ve rakip futbolcuların kaleye gol atmasını engellemiştir.

Stoper; libero, bek ve kanat bek ile ortak olarak defans yapan takım oyuncusudur. Stoper oyuncularında aranan başlıca özelliklerse; uzun ve noktasal pas atışı yapmak, sahipsiz topları uzaklaştırmak ve fiziksel üstünlüğe sahip olmaktır. Bülent Korkmaz tüm bu açılardan çıktığı maçlarda sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmiştir.

Bülent Korkmaz hangi takımlarda oynadı?

Bülent Korkmaz’ın futbolculuk kariyeri 1984 yılında Galatasaray genç takım kadrosuyla başlamaktadır. Bülent Korkmaz’ı bu kadroya dahil eden isimler Ahmet Keskinkılıç ile Salih Bulgurlu olarak bilinmektedir. Stoper mevkiinde oynayan oyuncu Galatasaray’dan başka bir takımda oynamamıştır. Uzun yıllar boyunca aynı kulüpte kalan Bülent Korkmaz, 2004 – 2005 sezonunda futbolu bıraktığını açıklamıştır.

Bülent Korkmaz, Galatasaray’da oynamaya devam ederken bir yandan da milli takım kariyerine devam etmiştir. Buna göre kendisi milli takım formasıyla toplamda 102 maça çıkmıştır. Bu maçlarda da 1993, 1994 ve 2002 yıllarında olmak üzere 3 gol atmıştır. Türkiye milli takım maçlarında yer aldığı galibiyetler ise 2020 FIFA Dünya Kupası Üçüncülüğü ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası Üçüncülüğü şeklindedir.

Bülent Korkmaz’ın futbolculuk kariyeri 2004 – 2005 sezonunda tamamen sona ermiştir. Ancak kendisi kariyerine teknik direktör olarak devam etmiştir. Bu bağlamda, Bülent Korkmaz son olarak 2018 tarihinde Antalyaspor’un teknik direktörü olarak sorumluluk almıştır.

Bülent Korkmaz’ın maaşı ne kadar?

Bülent Korkmaz’ın maaşı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak son olarak teknik direktörlüğünü üstlendiği Antalyaspor kulübünün maddi yönden sıkıntı yaşadığına dair haberler medyaya yansımıştır.

Bülent Korkmaz’ın teknik direktörlük yaptığı takımlar hangileridir?

Bülent Korkmaz’ın teknik direktörlük kariyerin pek çok takımla çalıştığı görülmektedir. Bu takımları kronolojik olarak; Kayseri Erciyesspor, Bursaspor , Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, İstanbul BB, Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor olarak sıralamak mümkündür.

Bülent Korkmaz’ın teknik direktör olarak yönettiği çok sayıda maç bulunmaktadır. Bunların galibiyet yüzdesi; Kayseri Erciyesspor için %40.9, Bursaspor için %20, Gençlerbirliği için %32.5ve Galatasaray için de %55.8 şeklindedir.

Bülent Korkmaz’ın futbol kariyerinde elde ettiği başarılar nelerdir?

Bülent Korkmaz hem bireysel futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde çok sayıda başarı almıştır. Bu bağlamda, kendisi A Milli Takım formasını 100 kez giyen ilk futbolcudur. Buna ek olarak milli takım maçlarına en fazla çıkan futbolcular arasında da üçüncüdür. Futbolculuk kariyerinde takımıyla birlikte toplam 29 kupa kaldırmıştır. Bu galibiyetler sayesinde de tüm dünyada en çok kupa kazanan Türk oyuncu sayılmaktadır.

Bülent Korkmaz’ın Galatasaray kulübünde oynadığı yıllarda biriktirdiği başarılar bunlarla sınırlı değildir. Buna göre, eski futbolcu kulübünün en çok Süper Lig maçına çıkan oyuncusudur. Buna ek olarak da yine Galatasaray tarihinde A Milli Takım formasını en süre taşıyan oyuncu olmuştur.