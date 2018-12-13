Bülent Korkmaz: Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Antalyaspor, 16 Aralık Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Atilla Konuk Tesisleri'ndeki basın toplantısında Korkmaz, takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ilk yarısında oynayacakları son iki maç kaldığını belirten Korkmaz, "Zor maçlarımız var. Geçen hafta deplasmanda oynadığımız zor bir maçı, Bursaspor maçını kazandık. Çok iyi bir oyun vardı" diye konuştu.

Şimdi ise deplasmanda geçen hafta maç kazanan, iyi bir takım olan Malatyaspor'a karşı oynayacaklarını vurgulayan Bülent Korkmaz, "Her maç zor ve çok önemli. Malatyaspor iyi bir takım, dirençli bir takım. Özellikle kendi sahasında iyi oynayan, ne yaptığını iyi bilen bir takım. Zor bir maç olacak. Onlar için ne kadar zor olacaksa bizim için de zor olacak. Onlardan daha çok koşmalı, mücadele etmeli ve takım halinde oynamalıyız. Hafta sonu bunu en iyi şekilde yapıp maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımda ciddi bir sakatlığı bulunan oyuncu olmadığını belirten Bülent Korkmaz, Doukara'nın kondisyoner eşliğinde çalıştığını, Charles'in de tamamen iyileşerek takıma döndüğünü söyledi. Charles'in fiziksel olarak tam hazır olmadığını kaydeden Korkmaz, "Ciddi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Takım tamamen toparlanmış durumda" dedi.

ANTALYA, (DHA)