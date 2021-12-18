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Bülent Korkmaz: Mağlubiyetin sorumlusu benim

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Alanyaspor'da Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2021, Cumartesi 22:07 Son Güncelleme:
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Bülent Korkmaz: Mağlubiyetin sorumlusu benim

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Adana Demirspor maçının ardından mağlubiyete çok üzüldüğünü ve sorumlusunun kendisi olduğunu kaydetti.

Süper Lig ’in 17. haftasında Alanyaspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, geçen haftaki oyun ve skor ile bu haftaki oyun ve skor arasında farkın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Oyunun birinin tepede birinin dipte olduğunu ifade eden Korkmaz, “Açıkçası bu beni çok üzdü. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Tabii ki mağlubiyetin sorumlusu benim. Ama böyle olmamalıydı. Önümüzde maça konsantre olacağız ve odaklanacağız” diye konuştu.

"Borja'nın yokluğunu hissediyoruz"

Takımdaki eksik oyuncular hakkında bilgi veren Korkmaz, “Borja’nın yokluğunu hissediyoruz. Savunmadan hücuma çıkışta önemli bir futbolcu. O, 4 hafta olmayacak gibi görünüyor. Oradan büyük sıkıntı yaşıyoruz. Emre Akbaba bu takım için de çok önemli. Hücuma çıkışta pas dağılımında bizi çok rahatlatıyordu o da 3 hafta olmayacak. Bu iki oyuncu bu takımın önemli parçalarından. Eksikliklerini hissediyoruz” açıklamasını yaptı.

İHA


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