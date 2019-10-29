Bülent Korkmaz: Maalesef gol atmayı beceremedik veya kaçırdık

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu’yu normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçta penaltılarda 3-2 yenerek 5. tura yükselen Antalyaspor’un teknik direktörü Bülent Korkmaz, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol atmak için çabaladıklarını ancak başarılı olamadıklarını, penaltılarla da olsa turu geçmenin önemli olduğunu ifade etti.

Korkmaz, "Çok gol kaçırdık, ama istediğimizi sonunda aldık. Hem turu geçtik, hem de 2 genç oyuncuyu Halil İbrahim ile Bünyamin’i kazandık. Onların da bugün iyi oyunu bizleri daha da mutlu etti. Artık bundan sonra önümüze bakacağız." diye konuştu.

Niğde Anadolu’nun genç ve diri bir takım olduğunu belirten Korkmaz, Niğde temsilcisinin daha iyi yerlerde olacağına inandığını kaydetti.