Bülent Korkmaz: Konya ayağa kalkacak

..Ve Konyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi resmen başladı. Aykut Kocaman’ın ardından göreve getirilen başarılı hoca, şehirde coşkuyla karşılanırken, tesislerde 1.5 yıllık imzayı attı.

Törende konuşan Korkmaz, “Ekip olarak çok şanslıyız. Çok güzel bir şehre geldik. Tesisleri, stat mükemmel. Taraftar zaten her zaman takımla bütünleşiyor. Bu şehir, bu taraftar başarıyı hak ediyor. Biz Konya’ya rakip olarak geldiğimizde deplasmanı gerçek anlamda yaşardık. Aykut ağabeyime de (Kocaman) teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en çok koşan takımına sahibiz. Şu an mevcut sistemi sürdüreceğiz. Ama hücumda daha üretken bir takım yaratmayı düşünüyoruz” dedi.

Takımda kısa vadede neler yapacağını da anlatan Bülent hoca şöyle devam etti:

‘Ofansif fark olacak’

“Oyuncularla hemen birebir konuşacağız. Özgüven faktörü önemli. Sahada belirleyici olan oyuncular. Performanslarını artırmalıyız. Bu kadroya inanıyoruz. Zaten inanmasak gelmezdik. Yönetime de bize bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Konya bir futbol şehri. Üst üste alacağımız galibiyetlerle takımı ayağa kaldıracağız. Zaman geçtikçe ofansif anlamda da farklılıkları göreceksiniz.”

Mini Yorum – Tunç Kayacı

Başarılı olacaktır

Bülent Korkmaz, Antalya’da kulübün içinde bulunduğu mali darlık ve kadro yetersizliğine rağmen geçen sezon takımı ligde bırakmayı başardı. Bülent hocanın bu deneyimden sonra iyi yönetilen, yönetim olarak vecibelerini yerine getiren bir kulüpte başarılı olması ihtimali yüksek. Göreve geldiği takımın elbette sorunları var. Gol yollarında kısır Konyaspor’a acilen format atmak zorunda. Ancak yıllardır belli bir sisteme alışmış bu kadroda hemen değişim yapmak da kolay değil. Artı yönden bakarsak en büyük avantaj, etkili bir taraftara sahip olması...