Galatasaray 'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Alanyaspor 'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları şöyle;

Galatasaray hafta içi müthiş bir zaferle karşımıza çıktı. Oynattığımız oyun sisteminde onların neleri yapacağını teker teker oyuncularıma gösterdim. Onlar çok iyi hazırlandı. Ortada bir galibiyet var, onları elde eden oyunculardır. Oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray'ı burada yenmek çok önemli bir galibiyet. Futbolda önemli olan geçişleri yapabilmek. Reaksiyonları çabuk vermeniz lazım. Taktiksel olarak çok çalışıyoruz. Bu galibiyet bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunu devam etmemiz lazım.