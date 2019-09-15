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"Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ı eleştirdi.

15 Eylül 2019, Pazar 15:41
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'Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor'

Dün akşam Antalya'da oynanan ve 2-2 sona eren müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın küfürlü konuştuğunu iddia etti.

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın Kayserispor yardımcı antrenörü Hasan Özer'e küfürlü konuştuğunu ifade ederek, "Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor" açıklaması yaptı.

Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor deplasmanından 2-2 beraberlik neticesinde alınan 1 puanın önemli olduğunu da vurguladı.

İHA

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