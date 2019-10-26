Bülent Korkmaz: Bireysel hataların önüne geçemiyoruz

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR teknik direktörü Bülent Korkmaz, Demir Grup Sivasspor'a karşı kazanamadıkları için üzgün olduklarını, bireysel hataların önüne geçemediklerini söyledi.

Süper Lig 9'uncu hafta maçında Antalyaspor, deplansmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz yaptığı açıklamada, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Bülent Korkmaz, "İyi oynuyorduk. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Ama bu sezon bireysel hatalardan hem gol yedik hem mağlup olduk. Bunun önüne geçemiyoruz açıkçası. Geçen hafta da aynıydı. Ben söylüyorum. Biz iyi bir takımız, iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz. Bu takımın teknik sorumlusu benim. Bir yerde hata, yanlış varsa orada ben sorumluluk alırım. Dolayısıyla bireysel hata yapmadan önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. O mücadele gücümüz var" diye konuştu.