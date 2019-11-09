Bülent Korkmaz: Başkanla görüştükten sonra açıklayabiliriz

Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, riskleri göze aldıklarını ancak sonuca varamadıklarını ifade etti.

Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor’u tebrik ediyorum.”

'Şu an bir şey söyleyemem'

Korkmaz, yayıncı kuruluş muhabirinin "Takım için ne gibi bir tasarrufta bulunacaksınız?" sorusuna: " Şu an bir şey söyleyemem. Başkanla görüştükten sonra açıklayabiliriz." cevabını verdi.