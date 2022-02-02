Bülent Daşkan: Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta Çorum FK’ya deplasmanda 5-1 yenilen Turgutluspor’da Asbaşkan Bülent Daşkan, Bodrumspor maçıyla içerisinde bulundukları durumdan çıkacaklarını söyledi.

Bodrumspor müsabakasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını belirten Daşkan, "Alınan kötü sonuçların ardından emin olsunlar, biz de çok üzülüyoruz. Şanssız bir süreçten geçiyoruz. Oynadığımız maçlarda iyi mücadele etmemize rağmen şanssız goller giyiyoruz. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Bodrumspor maçıyla bu gidişat son bulacak ve camiamızın mutlu olacağı sonuçlar alınacak. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Hepimiz kulübümüzü seviyoruz ve kalıcı projelerle Turgutluspor'umuzun geleceği için çalışıyoruz. Teknik direktörümüz Nazım Gülay ve futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz" dedi. (DHA)