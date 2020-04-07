Bülent Bora: Erteleme, kota imkanı oluşturur mu belli değil

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için yeni bir kota imkanı olup olmayacağının henüz net olmadığını söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bora, "Bu erteleme, yeni bir kota imkanı oluşturur mu henüz belli değil. Bekleyip göreceğiz." dedi.

Tokyo Olimpiyatları için kotayı son anda kaçırdıklarını ifade eden Bora, "Binicilik bildiğiniz gibi olimpik bir spor. Üç disiplinde olimpiyatta temsil edilen bir spor dalı. Türkiye olarak 59 yıl sonra ilk defa Rio Olimpiyatları’nda kota alarak temsil edilmiştik. Bu seneki olimpiyatlar ertelendi. Orada maalesef kotamız yok. Kotayı kıl payı kaçırdık. Bin kişinin ferdi sporcu olarak yarıştığı bir yerde ilk iki sporcu kota almıştı, bizim sporcumuz üçüncü sırada kaldı ve kota alamadı." diye konuştu.