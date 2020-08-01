Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı FANATİK'e konuştu. Bölükbaşı “Geçen sezondan çıkardığımız dersler çok önemli. Buna göre hareket edeceğiz. Ayakları yere basan, ileriyi düşünen bir Kayserispor olacak. Prosinecki’nin durumu önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Bülent Bölükbaşı “Mensah, çok iyi futbolcu. Türkiye’de her takımda çok rahat oynar. Transfer tekliflerinin hepsi doğru . Aslında Mensah’a önümüzdeki sezon için bizim de çok ihtiyacımız var. Zaman her şeyi gösterecek." dedi.

"Lung müthiş bir karakter"

Kaleci Lung için de konuşan başarılı direktör; "Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde böyle karakterli ve yetenekli oyuncu az gördüm. Sözleşmesi bitti. Önümüzdeki sezonda Kayserispor'da görmeyi çok isteriz." açıklamasını yaptı.

"Transfer olacak"

Genç idareci "transfer tabii ki olacak" diyerek “Gidecek ve kalacak oyuncularımız var. Geçen sezon devre arasında göreve geldik. Maliyetsiz ve takıma katkısı olan iyi transferler yaptık. Spor kamuoyu verdiğimiz mücadeleyi takdir etti. Bu sezon da aynı politikayı izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Berna Hanım kendisini kabul ettirdi"

Berna Bölükbaşı ile ilgili de konuşan Bülent Bölükbaşı "Futbolculuk hayatım da çok başkanla çalıştım ama Berna Hanım gerçekten çok başka. İyi bir iş insanı ama çok da iyi bir başkan. Berna Hanım olmasa bu mücadeleyi veremezdik. Kayserispor ve Türk futboluna ileride daha iyi hizmetler edecektir. Kendisini kabul ettirdi." sözlerini sarf etti.

Murat Akbaş