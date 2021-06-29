Bülent Bıyıklı: Kastamonu olarak gurur duyuyoruz

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Hentbol Kadınlar Süper Lig ’in şampiyonu Kastamonu Belediyespor’da Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı, hedeflerinin son 8 takım arasına girmek olduğunu söyledi.

Bıyıklı, kulüp binasında düzenlediği basın toplasında, 5 yıldır tek hedeflerinin kadın hentbolunda ilklere imza atmak olduğunu belirtti. EHF Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bülent Bıyıklı, "Bizim için çok güzel, çok önemli bir gün. Kastamonu’yu kadın hentbol takımı olarak Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kastamonu’nun hedefleri çok büyük. Hedeflerimize yavaş yavaş çıkmak için uğraşıyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde hedefimiz de son 8’e kalmak." dedi.

Bıyıklı, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere çok sayıda maça çıkacaklarına işaret ederek, "Daha önce yaptığımız transferler var. Araştırma içindeyiz. Daha yapacağımız transferler de var. Kastamonu’nun en iyi transferleri yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türk spor tarihinde gruplara direkt katılan ilk kadın takımıyız. Kastamonu olarak onun için ayrıca gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Kastamonu Belediyespor’un katılacağı 2021-2022 EHF Şampiyonlar Ligi’nde 16 takım mücadele edecek. Turnuvada çekilecek kuraların ardından takımlar, 8’erli gruplara ayrılarak birbiriyle karşılaşacak

AA







