Teknik direktörler Ersun Yanal, Mesut Bakkal ve Aykut Kocaman'ın yardımcılıklarını yaptıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan eski futbolcu Bülent Akın, Makedonya Süper Lig ekiplerinden Shkupi ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Genç teknik adam, Makedon ekibiyle çıktığı 2 hazırlık maçını da kazanmasını bildi. Shkupi, Kosova Süper Ligi'nden KF Besa'yı 5-1, Birleşik Arap Emirlikleri'nden AL Bataeh'i 1-0 yendi.

Takımını tanıma fırsatı bulan Bülent Akın, Avrupa Ligi'ne katılmak için yoğun mesai harcayacak.