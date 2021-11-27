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Bukayo Saka'dan Mesut Özil sevinci

Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal sahasında Newcastle United ile karşılaştı. Ev sahibi Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğü ile biten maçta 56. dakikada takımını öne geçiren Bukayo Saka'nın gol sevinci dikkatleri çekti. Genç futbolcu golünü Mesut Özil ile özdeşleşen gol sevinci ile kutladı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Bukayo Saka'dan Mesut Özil sevinci

Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal'in sahasında Newcastle United'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Bukayo Saka'nın gol sevinci dikkatleri çekti.

Arsenal'in 20 yaşındaki genç yıldızı Bukayo Saka, maçın 56. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı ve ardından ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in gol sevinci ile golünü kutladı.


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