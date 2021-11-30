Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren etkisi göstermeye başladı. İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Milyonlarca öğrenci ve veli de bu gelişmelerin ardından 30 Kasım Salı günü okulların olup olmayacağını merak ediyordu. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Düzce, Bursa, Sakarya, Tekirdağ ve Çanakkale, Balıkesir'de olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Bugün okul var mı? 30 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi?

İstanbul'da bugün okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." dedi.

Kocaeli'de bugün okullar tatil mi?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi, ''Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle ilimiz genelinde, ''Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Sakarya'da bugün okullar tatil mi?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda, ''İlimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' dedi.

Yalova'da bugün okullar tatil mi?

Yalova Valiliği, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun devam edeceği hatırlarak eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü, bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

Bursa'da bugün okullar tatil mi?

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti, ''Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de bugün okullar tatil mi?

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de bugün okullar tatil mi?

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, fırtınanın yer yer 100 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği belirtildi, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi?

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

Düzce'de bugün okullar tatil mi?

Düzce Valisi Cevdet Atay, kişisel sosyal medya hesabından eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtti ve ''Kıymetli Hemşehrilerim; Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.