Bugün kandil mi? Bugün (7 Nisan 2020) ne kandili?

Bu gece kandil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların içerisinde Şaban ayında yer aldığımız şu günlerde vatandaşlar bugün kandil mi, ne kandili sorusuna yanıt aramaya başladı. Müslüman âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Ülkemizin corona virüsü salgını ile mücadele ettiği bu zorlu dönemde bu gecenin önemi de farklı olacak. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili gecesi olarak idrak edilecek. Berat Kandili aklanma, temize çıkma anlamına geliyor. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır. İşte Berat Kandili’nin anlamı ve önemi…

Berat Kandili yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Berat Gecesi namazı nasıl kılınır?

Berat gecesinde tesbih namazı kılınabilir. Beraet kandili gecesinde 100 rekatlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nail olur.

Namaza şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi, niyet ettim senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip süeda defterine kaydeyle, Allahü Ekber"

Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas suresi okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır.



