Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Kandil ne zaman? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? sorularının cevapları merak ediliyor. İslam alemi için kandil tarihlerinin çok büyük önemi var. 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili vesilesiyle mübarek üç aylara adım atıldı. 27 Şubat'ta ise Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya ediliyor. Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir. İşte detaylar...

Miraç Kandili 2022 yılında 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi bugün idrak edilecek. Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27. gecesine denk geliyor.

2022 Kandil günleri: Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

2022 Ramazan Bayramı

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2022 Kurban Bayramı

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

Miraç kandili önemi nedir?

Mirâç gecesi, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Mirac olayının hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlamakta olan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunmaktadır, iman dile getirilmektedir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelmekte olan davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, ayrıca maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmaktır ve fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Miraç kandilinde okunacak dualar nelerdir?

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

Miraç kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

Bu mübarek geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışmakta. Kandil günü günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için çekilmesi gereken zikir ve tesbihler şöyle;

Tesbihler:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunmalıdır.

Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

Zikir

İstiğfar

Dua etmek

Seherde kuşluk (dûha) namazı

Kur'an okumak

Miraç nedir?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. İslâm inancına göre ise Efendimizin (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir. Bu gecede yapılacak ibadetler çok önemlidir.

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleşen miraç mucizesi, Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail ile birlikte Mekke'den Kudüs'e geçtiği, Kudüs'te Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i gelmiş geçmiş tüm peygamberlerle karşılaştığı çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Kudüs'te Kubbet'üs Sahra'ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah'ın huzuruna varmıştır. Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir. O gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselerek kullarına namazı müjdelediği için bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bir namaz vardır ki Allah rızası için kılındığı takdirde tüm günahların affedileceği müjdelenir.

Miraç Kandili namazı kaç rekat?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.