Bugün Kadir Gecesi mi? 2020 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi hangi dualar edilir? sorularının cevapları Ramazan ayı idrak edilirken merak ediliyor. Ramazan ayının içerisinde yer alan bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Ramazan Ayı’nın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte Kadir Gecesi’nin tarihi de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kadir Gecesi İslam Dünyası’nın genelinde Ramazan Ayı’nın 27. gecesi olarak kabul ediliyor.

Bugün Kadir Gecesi mi? 2020 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Ramazan Ayı artık yavaş yavaş bizlere veda ediyor. Tüm İslam alemi hüzünlendiren bu haber, bir başka güzel şeyin müjdecisi: Kadir Gecesi. Kadir Gecesi, 2020 Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı gece" olarak anılan Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.

Kur’an’da Kadir Gecesi

Kadir Gecesi’nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir.Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Kur’an’da Kadir Gecesinden Kadir Suresi’nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir Gecesi önemi nedir?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; yüce mevlanın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

Kadir Gecesi ibadetleri neler?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Kadir gecesini nasıl geçirmeliyiz?

1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.

2- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

3- Az da olsa sadaka vermeli.

Kadr Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr.Ve maa edrâke mâ leyletül kadr.Leyletül kadri hayrün min elfi şehr.Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim.Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."

Meâli

"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."

Kadir Gecesi resimli ve kısa mesajlar...

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

* Kuran da kadir gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. kadir gecesi hayırlı olsun..

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. kadir gecesi hayırlara vesile olsun.

Ey talihsizlerin sığınağı, acizlerin güç kaynağı, dertlilerin tabibi, çaresizlerin çaresi ve ey her dua'da bulunana icabet eden, Ululuk Tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle. Hayırlı Kandiller.

Ey Çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affetyle Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Bugün unuttuğum kişileri hatırladığım gün değil, çok sevdiğim kişileri dua ile andığım özel bir gündür. 'Ben beni seven ümmetimi almadan cennete gitmem' diyen bir Peygamberin (s.a.v) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile kandilimiz mübarek olsun.

Nefsimizi arındıracak, muhabbetimizi dualarla pekiştirecek, kardeşliğimizi devam ettirecek bir gece olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Kadir gecesi'nin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla hayırlı kandiller.

Ben Fakir,Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller

Allah'ım! Tüm İslam aleminin çocuklarına ilim, irfan, sıhhat, doğruluk, güzel ahlak, iffet, sadakat, başarı ve cennet nasip eyle. (Amin) Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Leyle-i Kadir geceniz mübarek olsun. Allah bu ulvi geceyi İslam aleminin inşirahına vesile kılsın.

Allah'ım bugünün Hikmetiyle; İçimizi Sevginle, Dışımızı Şefkatinle, Rızkımızı Bereketinle, Ömrümüzü Rahmetinle doldur. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!

Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerifinde, "inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelediğini ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gece her şeyden önce Allah'tan bol bol af ve magˆfiret dilemek gerekir. Kadir Gecesi, herkes için o¨mru¨ boyunca bilerek ya da bilmeyerek yaptıgˆı gu¨nahlar ic¸in samimi bir kalple tövbe istiğfar etmek, bundan sonra da her tu¨rlu¨ gu¨nahtan uzak kalmaya kesin şekilde karar vermek için çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Bunun için elbette önce haklarına girdiği kimseler varsa onlardan helallik almaya ve dargın olduğu kişiler varsa onlarla barışmaya çalışmak esastır.

Dinimizde bu geceye özel bir ibadet veya namaz şekli bulunmamakla birlikte, herkes teravih namazından sonra kaza ve nafile olarak diledigˆi kadar namaz kılabilir. Bu geceye şeref ve üstünlük veren şey Kur'an olduğuna göre, bu gecede manasını anlayarak ve hikmetlerini tefekkür ederek bol bol Kur'an okumak, yapılacak en güzel işlerin başında gelir."



