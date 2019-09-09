Bugün hangi maçlar var? Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maç saatleri...
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün gruplarda 10 önemli karşılaşma oynanacak. Futbol severler günün maç programını ve oynanacak maçları merak ediyor. Bugün hangi maçlar var? Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maç saatleri ve detaylar haberimizde...
İddaa ve özellikle futbol severler günün maç programını merak ediyor. 9 Eylül Pazartesi günü 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde tam 10 karşılaşma oynanacak. Kuzey İrlanda - Almanya, Estonya - Hollanda, İskoçya - Belçika, Azerbaycan - Hırvatistan günün en dikkat çeken çeken karşılaşmaları olarak karşımıza çıkıyor.
9 Eylül Pazartesi EURO 2020 maç programı
19:00 | Azerbaycan - Hırvatistan
21:45 | Slovenya - İsrail
21:45 | Polonya - Avusturya
21:45 | Letonya - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
21:45 | İskoçya - Belçika
21:45 | San Marino - Güney Kıbrıs
21:45 | Rusya - Kazakistan
21:45 | Macaristan - Slovakya
21:45 | Kuzey İrlanda - Almanya
21:45 | Estonya - Hollanda
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