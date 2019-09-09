İddaa ve özellikle futbol severler günün maç programını merak ediyor. 9 Eylül Pazartesi günü 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde tam 10 karşılaşma oynanacak. Kuzey İrlanda - Almanya, Estonya - Hollanda, İskoçya - Belçika, Azerbaycan - Hırvatistan günün en dikkat çeken çeken karşılaşmaları olarak karşımıza çıkıyor.

9 Eylül Pazartesi EURO 2020 maç programı

19:00 | Azerbaycan - Hırvatistan

21:45 | Slovenya - İsrail

21:45 | Polonya - Avusturya

21:45 | Letonya - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

21:45 | İskoçya - Belçika

21:45 | San Marino - Güney Kıbrıs

21:45 | Rusya - Kazakistan

21:45 | Macaristan - Slovakya

21:45 | Kuzey İrlanda - Almanya

21:45 | Estonya - Hollanda