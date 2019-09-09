Bugün hangi maçlar var? Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maç saatleri...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün gruplarda 10 önemli karşılaşma oynanacak. Futbol severler günün maç programını ve oynanacak maçları merak ediyor. Bugün hangi maçlar var? Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maç saatleri ve detaylar haberimizde...

09 Eylül 2019, Pazartesi 11:26
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Bugün hangi maçlar var? Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maç saatleri...

İddaa ve özellikle futbol severler günün maç programını merak ediyor. 9 Eylül Pazartesi günü 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde tam 10 karşılaşma oynanacak. Kuzey İrlanda - Almanya, Estonya - Hollanda, İskoçya - Belçika, Azerbaycan - Hırvatistan günün en dikkat çeken çeken karşılaşmaları olarak karşımıza çıkıyor. 

9 Eylül Pazartesi EURO 2020 maç programı

19:00 | Azerbaycan - Hırvatistan

21:45 | Slovenya - İsrail

21:45 | Polonya - Avusturya

21:45 | Letonya - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

21:45 | İskoçya - Belçika

21:45 | San Marino - Güney Kıbrıs

21:45 | Rusya - Kazakistan

21:45 | Macaristan - Slovakya

21:45 | Kuzey İrlanda - Almanya

21:45 | Estonya - Hollanda

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