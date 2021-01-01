Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak 2021 futbol tv maç programı
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanırken futbolseverler, Avrupa ve dünyadaki maç programını google üzerinden araştırıyor. Yeni yılın ilk günü olması nedeniyle göz önünde olan liglerde maç sayısı beklenenden de az. Peki, Bugün futbol ekranında hangi maçlar var? 1 Ocak 2021 futbol tv maç programı haberimizde.
Yeni yılın ilk günü maç olup olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 4 gün uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan futbol aşıkları, google üzerinden 1 Ocak futbol maç programı araştırması yapıyor. Avustralya, Japonya, Mısır, Cezayir, BAE, Suudi Arabistan, Tunus, Bahreyn, Fas ve İsrail liglerinde futbol heyecanı yaşanırken, gecenin en önemli maçları Premier Lig'de oynanacak.
Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak 2021 futbol tv maç programı
Premier Lig'de Everton-West Ham United, Manchester United-Aston Villa, Championship'te ise Sheffield Wednesday-Derby County maçları oynanacak.
TSİ 20.30: Everton-West Ham United (S Sport)
TSİ 23.00: Manchester United-Aston Villa (S Sport)
TSİ 20.30: Sheffield Wednesday-Derby County (beIN SPORTS HD 2)