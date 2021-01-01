Yeni yılın ilk günü maç olup olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 4 gün uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan futbol aşıkları, google üzerinden 1 Ocak futbol maç programı araştırması yapıyor. Avustralya, Japonya, Mısır, Cezayir, BAE, Suudi Arabistan, Tunus, Bahreyn, Fas ve İsrail liglerinde futbol heyecanı yaşanırken, gecenin en önemli maçları Premier Lig'de oynanacak.

Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak 2021 futbol tv maç programı

Premier Lig'de Everton-West Ham United, Manchester United-Aston Villa, Championship'te ise Sheffield Wednesday-Derby County maçları oynanacak.

TSİ 20.30: Everton-West Ham United (S Sport)

TSİ 23.00: Manchester United-Aston Villa (S Sport)

TSİ 20.30: Sheffield Wednesday-Derby County (beIN SPORTS HD 2)