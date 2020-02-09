Bugün hangi maç hangi kanalda? 9 Şubat Pazar

9 Şubat Pazar günü Avrupa liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, Tv'de hangi maçlar var? Bugün hangi kanalda hangi maç oynanacak? İşte günün televizyon ekranı...
Bugün hangi maç hangi kanalda?
14.30: SPAL-Sassuolo Beinsports4
15.30: Bielefeld-Regensburg SSport 2
16.00: R.Soeicedad-A.Bilbao Spor Smart
16.30: Az Alkmaar-Feyenoord SSport Plus
16.30: Milwall-WBA Beinmax2
16.30: S.Liege-C.Brugge S Sport Plus
17.00: Sheffield-Bournemouth S Sport/Plus
17.00: Parma-Lazio BeIN 3
17.00: Napoli-Lecce BeIN 3
17.00: Genoa-Cagliari BeIN 4
17.00: Brescia-Udinese BeIN 2
17.00: Montpellier-St.Etienne Beinconnect
17.30: M.Gladbach-Köln SSport 2/Plus
19.00: Strasbourg-Reims Beinmax2
19.30: M.City-West Ham SSport/Plus
20.00: B.Münih-Leipzig SSport Plus/2
20.30: C.Vigo-Sevilla Spor Smart
22.45: İnter-Milan Beinsports3
23.00: PSG-Lyon Beinsports4
23.00: R.Betis-Barcelona Spor Smart