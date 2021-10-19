Bugün EDHO var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Diziye hangi oyuncular katıldı? sorularının yanıtları EDHO'nun sıkı takipçileri tarafından merak konusu... ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonu ile ekranlara geri dönüyor. 199. bölümü ile sezon finali yapan EDHO'nun henüz yeni sezon fragmanı yayımlanmazken, yeni sezonun ilk bölümünün tarihi belli oldu. Yeni oyuncu kadrosuyla ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanadan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum'a katılması dizinin sıkı takipçilerini de heyecanlandırdı.

EDHO bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 200. bölümüyle yeni sezona başlıyor. 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali dizi, 26 Ekim Salı Akşamı ATV ekranında olacak ve yeni sezonu ile ekranlara 'merhaba' diyecek.

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a hangi oyuncular katıldı?

Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı EDHO'ya birçok yeni isim katıldı. 26 Ekim'de ekranlarda olacak dizinin yeni sezonunda Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da boy gösterecek.

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde ne oldu?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.