Bugün 17 finalimiz var

Mersin'de bugün sona erecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bireysel aletlerde final mücadelesi yaşanacak. Türkiye büyüklerde 11, gençlerde de 6 alette madalya arayacak. Bugünkü program saat 10.00'da gençlerin finalleriyle açılacak. Büyüklerin bireysel alet finalleri ise saat 15.00'te başlayıp TRTSpor 2'den naklen yayınlanacak.

Büyükler Finali

Aldelrahman Elgamal: Yer, Halka, Atlama Masası, Barfiks.

Ahmet Önder: Yer, Atlama Masası, Barfiks

İbrahim Çolak: Halka, Paralel alet

Ferhat Arıcan: Paralel alet, Kulplu beygir

Not: Elgamal sakatlığı nedeniyle yer ve atlama masasından çekilebilir.

Gençler Finali

Bora Tarhan: Barfiks, Atlama Masası, Yer, Halka

Mert Efe Kılıçer: Barfiks, Paralel



