Bugün 17 finalimiz var

Mersin'de bugün sona erecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bireysel aletlerde final mücadelesi yaşanacak. Türkiye büyüklerde 11, gençlerde de 6 alette madalya arayacak. Bugünkü program saat 10.00'da gençlerin finalleriyle açılacak. Büyüklerin bireysel alet finalleri ise saat 15.00'te başlayıp TRTSpor 2'den naklen yayınlanacak.
Büyükler Finali
Aldelrahman Elgamal: Yer, Halka, Atlama Masası, Barfiks.
Ahmet Önder: Yer, Atlama Masası, Barfiks
İbrahim Çolak: Halka, Paralel alet
Ferhat Arıcan: Paralel alet, Kulplu beygir
Not: Elgamal sakatlığı nedeniyle yer ve atlama masasından çekilebilir.
Gençler Finali
Bora Tarhan: Barfiks, Atlama Masası, Yer, Halka
Mert Efe Kılıçer: Barfiks, Paralel