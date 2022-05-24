'Yasak Elma' dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Eda Ece ile önceki gün İspanyo lekibi Real Madrid'i 58-57 yenerek EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes takımında forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer, bir kez daha küslüğe son verdi.

Eda Ece, Buğrahan Tuncer'le ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, “Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan’ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” ifadelerini kullanmnıştı.

DÖRDÜNCÜ KEZ BİTTİ!

Bir dargın bir barışık birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde yine 'ayrılık' haberi gelmişti. Daha önce "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'Ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum" diyen 31 yaşındaki oyuncunun, dördüncü kez ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti.

"İKİNCİ KEZ BU SEVİNCİ YAŞADIK"

Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmaları gündem olan ikilinin, ilişkilerine yeniden nokta koyduğu ileri sürülmüştü. Küslüğün sebebi merak edilirken, ayrılığın kısa sürdüğü ortaya çıktı.

Eda Ece, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olma başarısı gösteren Anadolu Efes’in kutlama gecesine katıldı. Şampiyonluk kupası önünde sevgilisi Buğrahan Tuncer’le poz verdiği kareyi 6.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu, nazar boncuğu ve kalp emojisi koyduğu gönderiye, "İkinci kez bu sevinci yaşadık, Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes" mesajını yazdı.