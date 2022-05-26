Türkiye’nin en büyük ve en rekabetçi CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick heyecanı 2022 yılında da tüm Türkiye’yi sardı. Katılımcılarına Türkiye’den Kopenhag’a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te Türkiye Finali’nin ardından turnuvanın en iyi takımı REALENAYİ2 oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Enerji Müzesi’ne kurulan özel sahnede gerçekleştirilen finalde son şampiyonu deviren REALENAYİ2, 2020 yılında elde ettiği kupayı bir kere daha evine götürdü.

“Red Bull Flick’le birlikte kariyerim başladı”

Turnuvaya çok iyi hazırlandıkları için üzerlerinde baskı hissetmediklerini söyleyen Buğra “Vesselam” Özdemir, “Kazanmamız gereken bir kupa ve hayallerimiz vardı. Şimdi Kopenhag’a gideceğimiz için heyecanlıyız. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 2020 yılında yaşadıkları şampiyonluğun ardından profesyonel bir espor takımından teklif aldığını ve espor kariyerinin başladığını belirten “Vesselam”, “Bundan sonrası için daha büyük başarıları hedefliyorum. Kariyerim için elimden geleni yapacağım. Red Bull’a da teşekkür etmek isterim. Red Bull'un her spora destek verdiği gibi espora da destek veriyor olması insanları bu işe daha fazla çekiyor. Bu etkinlikler sayesinde hem oyuncular hem izleyenler güzel anlar yaşıyor” diye konuştu.

Red Bull Flick 2022 turnuvası için iyi hazırlandıklarını söyleyen Furkan “Spunkie” Güven ise “Bu turnuvaya hazırlanırken eksiklerimizi çok iyi görme fırsatımız oldu. Şimdi sırada Kopenhag var. İster istemez heyecan var ama Türkiye’de ne yaptıysak orada da onu yapacağız. Bundan sonra da güzel başarılara imza atmak istiyorum” dedi.



