Enatolian adlı yeni bir espor takımı kuruldu. Kulüp basın açıklamasıyla hedeflerini, kuruluşundaki detayları, kulüp isminin nereden geldiğine kadar birçok konu hakkında bilgilendirmeler yaptı.

İŞTE ENATOLION KULÜBÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Kulübümüz 10 Kasım 2020 de Ankara’da dernekleşerek yaklaşık 2 seneyi bulan bir birlikteliğin ve hazırlıkların ardından kulüp oluşumunu tamamlamıştır. Mor ve Siyah renklere sahip kulübümüzün ismi Anadolu’yu esporun merkezi olarak görme arzumuzdan gelmektedir. Logomuza can veren ve binlerce yıldır bu topraklara ev sahipliği yapan Anadolu Koyunu ise muhteşem hayatta kalma becerileri, azim ve kararlılığımızı sembolize etmektedir. Kişi ve kurumlardan bağımsız bir şekilde bir araya gelerek kurduğumuz Enatolian Spor Kulübü esporun profesyonel branşlar arasında yerini alıp kabul görmesini öncelikli hedefleri arasına almıştır. Geleceğin sporu olarak gördüğümüz bu spor branşının ülkemizdeki gelişimini sağlıklı ve sağlam temellere oturtarak hem esporcuların hem de bu sporun farklı dallarında hizmet eden/edecek olan kişilerin izleyecekleri uzun yolda bir rehber olabilmeyi arzu etmekteyiz.

Kurucu ekibimizin geniş bir yaş grubu yelpazesi içinde olmasının yanı sıra spor bilimleri uzmanından doktora, mühendisten yazılımcı ve yöneticilere kadar farklı meslek gruplarından oluşmaktadır. Her spor dalı gibi espora erken yaşta başlanması ve bu sporun hayat bulup kabul görmesi, Enatolian için en önemli konulardan biridir. Bu yüzden başarı hedefimiz fiziksel ve ruhsal yorgunluğun önüne geçerek, gelişime katkı sağlayan disiplinler oluşturmak ve farklı yaklaşımları bir araya getirerek ortak bir çizgide buluşturmaktır. Kozmopolit yapımız, yaratmaya çalıştığımız güven ortamında yenilikçi ve gelişim odakli bir yapı olmaya çalıştığımızı, bunu da bilgi ve tecrübeye dayalı verilerle gerçekleştirmeyi amaçladığımızı vurgulamaktadır. Kuruluş yerimiz Ankara olsa da takımımız farklı illerden sporcu ve antrenörlerden oluşmaktadır. Lisans düzeyinde eğitim almış ve akademik olarak espor alanında araştırmalar yapan mesleğinde uzman yönetim ekibimizin hazırladığı kişiye özgü vetakım odaklı antrenman modelleri ile müsabaka hazırlıklarına son sürat devametmektedir. Önümüzdeki aylarda çeşitli oyunların müsabakalarında sahneye çıkacak olan takımlarımız, başarılarının yanında örnek birer sporcu olarak anılmaya başlayacağından eminiz. Şu an için CS:GO, Valorant, Zula, Rainbow6 ve Call of Duty takımlarımız antrenmanlarına devam ederken farklı branşlarda da yetenek taramalarımız devam etmektedir. Enatolian Espor Kulübü olarak ilk odağımız kupa ve ödülden ziyade bu alanda donanımlı yetişen sağlıklı gençlerimizdir. Onların başarıları bizim doğru yolda olduğumuzu gösteren en güzel motivasyon kaynağımızdır. Asla atlamadığımız bir noktaysa birlikte eğlenebilmektir. Çünkü Enatolian’da kutsal olan eğlenmektir ve bu anlayışımızı sonuna kadar sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Enatolian Espor Kulübü olarak benimsediğimiz farklı bir yaklaşımsa RolePlay oyunlarıdır. Yönettiğimiz bir GTA5 sunucumuz mevcut ve burada rol yapmayı seven insanları farklı deneyimler beklemektedir. Bu alanı sporcularımız için de bir arka bahçe ve sosyalleşme alanı olarak da görmekteyiz. Sunucumuzda rol yapmaya geldikten sonra ekibimizle farklı oyunlar oynarken keşfettiğimiz oyunculara takımlarımızda şans vermeyi amaçlıyoruz.

Çatımız altında birleşerek gücümüze güç katan yayıncılarımızı esporun gelişiminde büyük bir basamak olarak görüyoruz. Onların içeriklerine katkı sağlayarak ve yürümek istedikleri yolda destek olarak anchorman, eleştirmen-yorumcu, maç spikeri gibi branşlarda yeni yetişecek adaylara da yol gösterici rol üstlenmeleri için aracı olmak istiyoruz.

Tüm bu yapının altında kurucular kadar iş ortaklarımız da büyük emek sarf etmektedir. Özellikle dijital dönüşüm yaşadığımız ve bilginin hızla aktığı bir dönemde, kendi alanlarında profesyonel ekiplerle çalışıyor olmak, yardımları olmadan altından kalkamayacağımız bir değer katmaktadır.

Markalaşma ve medya yönetimimizde bize kendimizi en iyi şekilde ifade etme yeteneği kazandıran Kreştesin Marka Bakımevi (https://www.krestesin.com/) sporcularımızın ve yayıncılarımızın da daima arkasında durmaktadır. Sporcularımızın eğitiminde olduğu gibi sosyal medyada da attığımız her adımın önemini bize hatırlatarak doğru yolda yürümemizi sağlamaktadır.

Her yaş ve her meslekte insanın sporcu, antrenör, yayıncı veya sunucu olarak içinde bulunduğu espor camiasının kendi normlarını ve iletişim ağını oluşturduğu bu dönemde, esporun herhangi bir alanında kendine yer bulmayı hedefleyen azimli gençler için bir kapı olmayı istiyoruz. Biz çok eğleniyoruz, eğlenmeyi bilen herkesi de aramıza bekliyoruz.