İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda sona erecek kontratının ardından Juventus'tan ayrılacağını duyurdu.

İtalya'da yayın yapan beIN Sports'a açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki file bekçisi konuyla ilgili, "Geleceğim net ve ana hatları çizildi. Juventus ile olan bu güzel ve çok uzun deneyim bu yıl kesin olarak sona erecek. Ya oynamayı bırakacağım ya da bana oynama heyecanı veren bir şeyle karşılaşırsam kariyerime devam edeceğim. Sanırım Juventus için her şeyi verdim. Her şeyi ve bundan fazlasını aldım. Bir döngünün sonuna geldik" ifadelerini kullandı.

19 yıl Juventus forması giydi

Rekor transfer ücretiyle Parma'dan 2001 yılında Juventus'a transfer olan Buffon, 2018-2019 yılları arası Paris Saint Germain arası verdikten sonra siyah beyazlı kulübe geri dönmüştü. 2001-2018 ve 2019-2021 yılları arasında iki dönem olmak üzere 19 yıl Torino ekibinin kadrosunda yer alan efsane kaleci, bu sezon toplam 12 maçta forma giydi.