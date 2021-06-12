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Buffon Beşiktaş'ın gündeminde

İtalyanlar transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın son olarak Juventus'ta forma giyen efsane kaleciyle ilgilendiğini ve teklif sunacağını yazdı. Bonservisi elinde bulunan 43 yaşındaki file bekçisinin adı yakın zamanda Galatasaray'la da anılmıştı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 23:44 Son Güncelleme:
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Buffon Beşiktaş'ın gündeminde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için kaleye sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, siyah beyazlılar İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladığı ve teklif yapmaya hazırlandığı idda edildi. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmeyen haberde 43 yaşındaki kaleci ile eski kulübü Parma ile Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.


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Adı Galatasaray 'la da anılmıştı

Juventus'ta geçtiğimiz sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi ve kupa olmak üzere toplam 14 maç çıkan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapadı. Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona eren deneyimli file bekçisinin adı yakın zamanda Galatasaray'la da anılmıştı.

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