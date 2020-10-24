Budapeşte Grand Slam'in ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak sıkletinde altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Vedat Albayrak, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci müsabakasında Özbek Kamoliddin Rasulov'u üçüncü turda Moldovalı Catalin Marian'ı altın skorda (3 shido) ile çeyrek finalde Avusturyalı Shamil Borchasvili'yi ve yarı finalde Rus Khasan Khalmurzaev'i sürenin son altı saniyesinde ipponla yenerek finalist oldu. Vedat Albayrak, altın madalya için Kanadalı Antoine Valois-Fortier ile yaptığı mücadeleyi ipponla kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ilk turu bay geçti. İkinci turda Azerbaycanlı Telman Valiyev'i ipponla (3 shido) yenen Çiloğlu üçüncü tura yükseldi. Bilal Çiloğlu, bu turda İsviçreli Nils Stump'a yenildi. 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, ilk turu bay geçti. Koç, ikinci maçında Moğol Saeid Mollaei'ye yenildi. Kadınlar 63 kiloda ise Minel Akdeniz ilk turda Hollandalı rakibine yenildi.

Budapeşte Grand Slam müsabakalarının son gününde yarın tatamiye çıkacak judocularımız şöyle:

+78 Kilo: Kayra Sayit (1.Tur bay),

100 Kilo: Mert Şişmanlar (1.Tur Macar Peter Kordely),

+100 Kilo: Cemal Erdoğan (1.Tur Azerbaycanlı Ushangi Kokauri).