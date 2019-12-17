Bucks’ın NBA’deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks’e 120-116 yenilen Milwaukee Bucks’ın 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

NBA’e 7 maçla devam edildi. Sakatlığı nedeniyle Luka Doncic’ten yoksun sahaya çıkan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı’nın zirvesindeki Milwaukee Bucks’ı 120-116 mağlup etti.

Misafir ekip Mavericks’i galibiyete, 26 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Kristaps Porzingis ve 26 sayı, 5 ribauntla oynayan Seth Curry taşıdı.

Galibiyet serisini yitiren Bucks’ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 48 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise kenardan gelerek 11 sayı, 6 ribaunt üretti.

AA