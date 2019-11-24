Bucks galibiyet serisini 7 maça çıkardı

NBA’e 10 maçla devam edildi. Detroit Pistons’ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Milwaukee Bucks, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 7. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle "double double" yaparken, Wesley Matthew 13, Eric Bledsoe 11 sayı kaydetti.

Konuk ekipte ise Derrick Rose 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Andre Drummond 12 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.

AA