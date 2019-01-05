Bucks, Ersan İlyasova ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova’nın "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 144-112 yendi.
NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Atlanta Hawks’ı 32 sayı farkla 144-112 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Sezonun 27. galibiyetini elde ederek konferansında liderliğe yükselen Bucks’ta Khris Middleton ve Malcolm Brogdon 19’ar sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadı. Mücadeleye sonradan girerek 19 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Bu sezon 27. kez kaybeden Hawks’ta en skorer oyuncu, maçı 19 sayıyla tamamlayan DeAndre’ Bembry oldu.
NBA’e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-117
Boston Celtics-Dallas Mavericks: 114-93
Miami Heat-Washington Wizards: 115-109
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 116-119 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 100-109
Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-103
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 144-112
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 111-121
Los Angeles Lakers-New York Knicks: 112-119
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 109-111
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