Bucks, Ersan İlyasova ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova’nın "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 144-112 yendi.

NBA’e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Atlanta Hawks’ı 32 sayı farkla 144-112 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sezonun 27. galibiyetini elde ederek konferansında liderliğe yükselen Bucks’ta Khris Middleton ve Malcolm Brogdon 19’ar sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadı. Mücadeleye sonradan girerek 19 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezon 27. kez kaybeden Hawks’ta en skorer oyuncu, maçı 19 sayıyla tamamlayan DeAndre’ Bembry oldu.

NBA’e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-117

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 114-93

Miami Heat-Washington Wizards: 115-109

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 116-119 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 100-109

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-103

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 144-112

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 111-121

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 112-119

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 109-111

AA