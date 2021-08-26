Bucaspor’un sağlığı Medicana’ya emanet

Sponsorluk sözleşmesi kapsamında kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. Şampiyon olarak geçen sezon TFF 2. Lig’e yükselen Bucaspor 1928’in sağlık sponsoru, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ve Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş arasında düzenlenen imza töreni ile yeniden Medicana oldu.

ÜNAL: YİNE ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ

Medicana International İzmir Hastanesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Dr. Ulvi Ünal, "İzmir’de geçen yıl ilk açıldığımızda İzmir’in 8 güzide kulübünün sağlık sponsorluğu anlaşmasını yaptık. Bu yıl da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ben bu vesile ile başkanımızdan bir söz almak istiyorum. Geçen yıl kendilerinin şampiyonluğu bizleri çok gururlandırdı. Aynı şekilde Altay’ın şampiyonluğu, Karşıyaka Spor Kulübü’nün basketbolda finale kadar çıkması ve diğer takımlarımızın başarıları. Bu başarılar İzmirli olarak hepimizin göğsünü kabartıyor ancak madem öyle, başkanımız bizi alıştırdı, Bucaspor’dan bu yıl da bir şampiyonluk bekliyoruz. Bu sezon, şampiyon olarak takımlarımızın bayraklarını hastanemizin dış cephesine asmak ve onlarla ne kadar övündüğümüzü göstermek istiyorum" dedi.

AKTAŞ: MEDİCANA BİZE UĞURLU GELDİ

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, İzmir’de sporun ve sporcunun çok fazla destek görmediğini ancak Medicana’nın İzmir’de faaliyet gösterdiği ilk günden bu yana kendilerine ve diğer kulüplere çok önemli destekler verdiğini söyleyerek, "Spor kulüpleri için oyuncu sağlığı ciddi bir maliyet. Bu nedenle sponsorlarımız önem arz ediyor. İzmir’de sponsor bulmak da kolay değil. Medicana, İzmir’de geldiği günden bu yana bizim için çok önemli bir maliyet ayağını üstlenmiş oldu. Geçen yıl bize uğurlu geldi, şampiyon olduk. Bu sene yine şampiyon olmak istiyoruz. Elimizden gelen çabayı da göstereceğiz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından yeni sezon için sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal’a, yeni sezon formasını hediye etti.

DHA