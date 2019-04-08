Kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a da 2-1 yenilen Bucaspor işini çok zora soktu. Son 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, bitime 4 hafta kala 27 puanla dipten çıkamadı. Kurtuluş barajının 5 puan gerisinde kalıp adım adım Bölgesel Amatör Lig'e doğru giden İzmir ekibinde camia kahroldu.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden artık kurtuluşun zor olduğunu belirten ifadeler kullanırken, teknik ekip ve futbolcular da sessizliğe büründü. Şansını oldukça zora sokan Bucaspor, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la karşı karşıya gelip sezonu tamamlayacak.