Bucaspor’un gözü liderde

Kocaelispor’u yenerek gerçek potansiyellerini ortaya çıkardıklarını belirten Teknik Direktör Levent Eriş, "Bayburt deplasmanında da elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğimize inanıyorum. Rakibimiz lider ve çok iyi bir ekip. Evlerindeki 11 maçın 10’unu kazandılar sadece 1 beraberlik aldılar. Biz de kurutuluş yolunda kayıp yaşamak istemiyoruz. İnanıyorum ki oyuncularım zorlu deplasmanda tüm çabayı gösterecek" dedi.