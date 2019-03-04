Bucaspor’un gözü liderde

TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçen hafta 2. sıradaki Kocaelispor’u evinde 2-1 yenerek 11 maçlık hasretine son veren ve kurutuluş yolunda umutlanan Bucaspor gözünü Bayburt İl Özel İdare maçına çevirdi

04 Mart 2019, Pazartesi 14:32
- A +
Bucaspor’un gözü liderde

 Kocaelispor’u yenerek gerçek potansiyellerini ortaya çıkardıklarını belirten Teknik Direktör Levent Eriş, "Bayburt deplasmanında da elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğimize inanıyorum. Rakibimiz lider ve çok iyi bir ekip. Evlerindeki 11 maçın 10’unu kazandılar sadece 1 beraberlik aldılar. Biz de kurutuluş yolunda kayıp yaşamak istemiyoruz. İnanıyorum ki oyuncularım zorlu deplasmanda tüm çabayı gösterecek" dedi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.