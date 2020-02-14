Ligde 1. Grup'ta Ci Group Buca, Manisaspor'u 4-0 mağlup etti.
İzmir temsilcisinin golleri 12. dakikada Gökhan Erdöl, 34. dakikada Ferhat Çoban, 83. dakikada Barış Sungur ve 90+4'te Mustafa Şen'den geldi.
Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Ci Group Buca puanını 39'a çıkardı.
Günün diğer maçında Çankaya FK, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi. Çankaya FK'nın golleri 71. dakikada Cemre Atmaca ve 88. dakikada Mutlu İlengöz'den gelirken 68 Aksaray Belediyespor'un maçtaki tek golünü 36. dakikada Ömer Çiçek kaydetti.
Ligde 7 maç sonra kazanan Çankaya FK, puanını 28 yaptı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan 68 Aksaray Belediyespor ise 40 puanda kaldı.
Kaynak: TRT SPOR - AA