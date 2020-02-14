Bucaspor'dan farklı galibiyet

TFF 3. Lig'de 23. hafta mücadelesi, oynanan iki maçla başladı. Ligde 1. Grup'ta yapılan müsabakalarda Ci Group Buca, Manisaspor'u 4-0, Çankaya FK ise 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi.

14 Şubat 2020, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
- A +
Bucaspor'dan farklı galibiyet

Ligde 1. Grup'ta Ci Group Buca, Manisaspor'u 4-0 mağlup etti.

İzmir temsilcisinin golleri 12. dakikada Gökhan Erdöl, 34. dakikada Ferhat Çoban, 83. dakikada Barış Sungur ve 90+4'te Mustafa Şen'den geldi.

Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Ci Group Buca puanını 39'a çıkardı.

Günün diğer maçında Çankaya FK, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi. Çankaya FK'nın golleri 71. dakikada Cemre Atmaca ve 88. dakikada Mutlu İlengöz'den gelirken 68 Aksaray Belediyespor'un maçtaki tek golünü 36. dakikada Ömer Çiçek kaydetti.

Ligde 7 maç sonra kazanan Çankaya FK, puanını 28 yaptı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan 68 Aksaray Belediyespor ise 40 puanda kaldı.

Kaynak: TRT SPOR - AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...