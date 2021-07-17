İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig'in yeni temsilcisi Beyaz Grup ekibi Bucaspor, Etimesgut Belediyespor'dan Yusuf Yıldırım'ı resmen kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bucaspor’a hoş geldin Yusuf Yıldırım. İkinci Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor’dan transfer ettiğimiz 1999 doğumlu, kanat oyuncusu Yusuf Yıldırım ile 2+1 yıllık uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık."