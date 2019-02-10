Bucaspor'da Tolga Doğantez dönemi sona erdi

Serik Belediyespor’a deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 yenilen Bucaspor’da teknik direktör Tolga Doğantez’le yollar ayrıldı.

10 Şubat 2019, Pazar 20:28
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Bucaspor'da Tolga Doğantez dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Serik Belediyespor’a deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 yenilen Bucaspor’da teknik direktör Tolga Doğantez’le yollar ayrıldı. İkinci yarıda 4’te 0 yaparak 15 puanla sonunculuktan kurtulamayan sarı-lacivertlilerde yönetim yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Tolga Doğantez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullandı.

Devre arasında Bucaspor’un başına geçen genç teknik adam 4 karşılaşmada puan sevinci yaşayamadı. Yönetimin bu hafta yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor.

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