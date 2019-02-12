Bucaspor'da Levent Eriş dönemi

Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor, deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'i takımın başına getirdi.

12 Şubat 2019, Salı 12:05
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Bucaspor'da Levent Eriş dönemi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor deplasmanından 3-1 yenik döndükten sonra teknik direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor, deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'i takımın başına getirdi.

Daha önce Bucaspor'u 2014-2015 sezonunda 1'inci Lig'de, 2015-2016'da ise 2'nci Lig'de kısa bir süre çalıştıran Levent Eriş'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Eriş, 2014-2015 sezonunda son 7 hafta görev yaptığı sarı-lacivertlilerle küme düşme acısı yaşamıştı.

İzmir ekibiyle ilk idmanına çıkan Levent Eriş, şu an sonuncu sırada yer alan takımın kümede kalacağını söyledi. Levent Eriş, amatöre düşme korkusu yaşayan Bucaspor'un bu sezonki 4'üncü teknik direktörü oldu.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

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