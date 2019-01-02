Bucaspor'da gündem transfer yasağını kaldırmak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

02 Ocak 2019, Çarşamba 21:11
- A +
Bucaspor'da gündem transfer yasağını kaldırmak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Borçlu olduğu 29 eski futbolcusundan 25'yle anlaşan sarı-lacivertliler, muvafakatname vermeyi kabul etmeyen Veli Kızılkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Serkan Yanık ve Recep Niyaz'la bir kez daha görüşme kararı aldı. Oyuncular ve menajerleriyle yüz yüze bir araya gelecek kurmayların transfer tahtasını şartlar ne olursa olsun açacağı kaydedildi. 

Taraftarların da 4 futbolcuyu ikna etmek için sosyal medyada kampanyalar başlatıp Veli, Ferhat, Recep ile Serkan'a sürekli mesaj attıkları bildirildi. 4 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmeyi çok isteyen başkan Cihan Aktaş'ın en kısa sürede camiaya müjdeyi vereceği kaydedildi. Prensipte anlaşma sağlanan teknik direktör Tolga Doğantez'in de resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

  

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.