TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son olarak en önemli rakiplerinden Fatsa Belediyespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek bitime 3 maç kala 27 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da umutlar iyice tükendi. Bu hafta evinde seyircisiz oynanacak karşılaşmada Gölcükspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler kazansa dahi 2 hafta önceden Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutabilir. Barajın üzerinde yer alan Fatsa Belediyespor'un 6 puan gerisinde bulunan İzmir ekibi, alt sıralardaki rakiplerinden Cizrespor, Fatsa Belediyespor ve Ankara Adliyespor'un galip gelmesi halinde kesin olarak amatöre gidecek.

İkili averajda Cizrespor ve Fatsa'nın gerisinde olan sarı-lacivertliler Gölcükspor'u mutlak yenip rakiplerinin de mağlup olmasını bekleyecek. Galibiyetten başka çıkar yolu olmayan Bucaspor karşılaşmadan mağlup ayrılırsa hiçbir sonuca bakmaksızın küme düşecek. Beraberlik halinde ise yine işler zorlaşacak ve Bucaspor üzerinde yer alan Bağcılar, Cizre, Fatsa ile Ankara Adliye'nin mağlubiyetine göre kaderini şekillendirecek. Yaşadığı mali, idari ve sportif sorunları bir türlü aşamayan Bucaspor 35 yıl sonra ilk defa profesyonel liglerden uzak kalacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)