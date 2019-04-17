Sarı-lacivertlilerde 2014-2015 sezonunda 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Eriş, beklenen sonuçlar gelmezse bir kez daha Bucaspor'un başında küme düşme acısını tatacak. O dönem 1'inci Lig'de mücadele eden İzmir ekibinin başına son 7 maçta kurtarıcı olarak getirilen deneyimli teknik adam, 34'üncü haftada Osmanlıspor'a 5-1 kaybedilen karşılaşma sonunda takımı kümede tutamamıştı.

Bu sezon yine ikinci yarının ortalarında dümene geçen Levent Eriş, Bucaspor'u belli bir periyotta çıkışa geçirse de istediği seviyeye getiremedi. Özellikle son 5 karşılaşmada sadece 1 beraberlik alıp 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Bucaspor, bitime 3 hafta kala 27 puanla sonuncu sıradan kurtulamadı. Lige tutunmak için çırpınan İzmir ekibinin kurtuluşu mucizelere kaldı. Bucaspor 3 maçı dahi kazansa rakipleri yenilmediği sürece 3'üncü Lig'de kalamayacak. Levent Eriş ise kariyerinde sonradan göreve başladığı Bucaspor'da ikinci kez hüznü yaşayacak.

DHA