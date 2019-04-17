Bucaspor'da Eriş'in acı kaderi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Gölcükspor karşılaşmasını kazansa dahi Bölgesel Amatör Lig'e düşme ihtimali yüksek olan Bucaspor'da aksi sonuçlar halinde teknik direktör Levent Eriş acı bir kaderle yeniden karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde 2014-2015 sezonunda 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Eriş, beklenen sonuçlar gelmezse bir kez daha Bucaspor'un başında küme düşme acısını tatacak. O dönem 1'inci Lig'de mücadele eden İzmir ekibinin başına son 7 maçta kurtarıcı olarak getirilen deneyimli teknik adam, 34'üncü haftada Osmanlıspor'a 5-1 kaybedilen karşılaşma sonunda takımı kümede tutamamıştı.
Bu sezon yine ikinci yarının ortalarında dümene geçen Levent Eriş, Bucaspor'u belli bir periyotta çıkışa geçirse de istediği seviyeye getiremedi. Özellikle son 5 karşılaşmada sadece 1 beraberlik alıp 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Bucaspor, bitime 3 hafta kala 27 puanla sonuncu sıradan kurtulamadı. Lige tutunmak için çırpınan İzmir ekibinin kurtuluşu mucizelere kaldı. Bucaspor 3 maçı dahi kazansa rakipleri yenilmediği sürece 3'üncü Lig'de kalamayacak. Levent Eriş ise kariyerinde sonradan göreve başladığı Bucaspor'da ikinci kez hüznü yaşayacak.
DHA