Bucaspor Kaynaklar Tesisleri'ndeki antrenman sahasının tellerine üzerine, "Doğantez istifa" yazılı bir pankart asan sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim durma, Doğantez'i kovala" mesajı yayınladı. İzmir temsilcisi teknik direktör Tolga Doğantez'le çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet elde ederek 6 puan topladı.
LİGDE RAKİP ANKARA DEMİRSPOR
Son 2 maçında Kırşehir Belediyespor ve Nazilli Belediyespor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Bucaspor 1928, ligde yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak. Ligde 7 puanı bulunan 10'uncu sıradaki Buca ekibi, 4 puanlı düşme hattındaki Başkent temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
DHA